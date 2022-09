Em A Fazenda 14, Pétala já se envolveu em polêmicas com ex e pede para ficante esperá-la

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora digital Pétala Barreiros, 22, foi confirmada como uma das participantes de A Fazenda 14 (Record), que começa oficialmente nesta terça-feira (13). A jovem ficou conhecida por seu relacionamento conturbado com o ex-marido Marcos Araújo.

Ao ser anunciada, Pétala afirmou não estar namorando, mas disse ter deixado alguém do lado de fora ao entrar no reality. "Namorando não estou, a gente se conheceu faz pouco tempo, é uma pessoa especial", afirmou ela pedindo para o ficante esperá-la.

Mãe de dois filhos, Pétala foi casada com Marcos Araújo, dono da Audiomix, empresa que gerencia a carreira de artistas como Gusttavo Lima e Matheus e Kauan. A união, no entanto, terminou de forma conturbada, com acusações de agressão dela contra ele.

Devido às disputas entre o ex-casal, Pétala também chegou a se envolver em desavenças com a apresentadora Lívia Andrade, atual namorada de Marcos. Sua irmã, Yanka Barreiros, muitas vezes expôs os problemas e crises da família nas redes sociais.

Pétala está entre os 20 peões confirmados para a 14ª edição do reality da Record. A 21ª pessoa ainda será definida a partir da preferência do público, que deverá escolher entre o ex-jogador de futebol André Santos, a modelo e dançarina Bia Miranda, a ex-Power Couple Claudia Baronesa, o funkeiro MC Créu e a modelo Suzi Sassaki. O vencedor do programa levará o disputado prêmio de R$ 1,5 milhão.