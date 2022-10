Em 'A Fazenda 14', Deolane zomba de suposta tentativa de suicídio de Thomaz Costa

"Outros comentários feitos pelos demais participantes [sobre uma suposta tentativa de suicídio] foram mera especulação. Todos os cuidados estão sendo tomados com ele, assim como com os outros participantes", encerra a nota.

Pelas mídias sociais, administradores de contas de alguns dos participantes como Shayan e Deborah Albuquerque mandaram seu apoio a Thomaz. Já quem administra a conta do próprio competidor afirmava que não sabia de mais informações e que aguardava um posicionamento da emissora. Horas depois, as câmeras foram restabelecidas, e o peão estava aparentemente mais tranquilo.

Sem acreditar, alguns peões foram em direção ao rapaz, mas as imagens foram fechadas no PlayPlus. Ruivinha ajudou o confinado a ficar mais calmo após ele revelar que a ansiedade o deixa fora do eixo.

