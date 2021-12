Em A Fazenda 13, Sthe diz não saber 'quem se separou' no mundo dos famosos

"Após ver novos vídeos ontem, nos quais minha própria companheira assume -através de códigos em um bate-papo com sua colega de confinamento [Aline Mineiro]- alguns atos físicos com o dito 'amigo/irmão' [Dynho], e um outro vídeo, ainda mais íntimo, que desconsidera -de forma exacerbada- o status que ela ocupa aqui fora e deveria ocupar lá dentro, de mulher comprometida, repensei tudo", começou.

Na noite da última segunda-feira (6), o empresário anunciou o fim de seu noivado com Sthe Matos. Ele fez um relato pelas redes sociais após se cansar de ver o clima de romance entre sua ex-noiva e Dynho Alves no confinamento.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confinada na 13ª edição do reality A Fazenda (Record), a influenciadora digital Sthe Matos, que perdeu o noivado durante o programa devido às suas ações, revelou que está curiosa para saber as novidades do mundo dos famosos.

