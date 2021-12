Em A Fazenda 13, Liziane é expulsa de festa após causar e jogar bebida em Erasmo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-peoa e primeira eliminada de A Fazenda 13 (Record) Liziane Gutierrez foi expulsa da última festa do reality na qual todos os ex-participantes se reuniram com os finalistas para uma comemoração.

Porém, o que o público poderá acompanhar na edição do programa desta quarta (15) será uma grande confusão. Apesar de as câmeras não terem registrado, a própria ex-peoa confirmou que jogou bebida na cara de Erasmo e que teve um problema com Lary Bottino que resultou em um arranhão em seu rosto. Procurada, a Record não havia se manifestado.

Foi MC Gui que em determinado momento da festa disse que ela havia agredido Lary e a jogado em cima de um vaso e que por esses motivos havia sido convidada a se retirar da confraternização. O público não a viu nas imagens das transmissões do PlayPlus.

Em entrevista ao colunista Erlan Bastos, Liziane confirmou que foi retirada da festa, mas não sabia dizer o motivo. "Eu não bati nela [Lary]. Olha o que ela fez com o meu cabelo? Na verdade ela me arranhou no rosto. Ela jogou bebida em mim. E agora está lá aplaudindo, rindo. Está querendo aparecer", disse.

Liziane também confirmou que jogou bebida em Erasmo. "Eu joguei bebida no Erasmo porque ele é uma pessoa que se eu o encontrasse a mais tempo, isso teria acontecido longe das câmeras. Porém, foi a primeira oportunidade de encontrar com ele."

Até a publicação deste texto, nem Erasmo nem Lary haviam colocado as suas versões do ocorrido nas redes sociais. A assessoria de Lary também diz que não pode dar detalhes do que rolou antes de a Record divulgar as imagens.

Em outro momento, Liziane revelou que chegou na festa e logo começou a provocar Sthe e Dynho ao dizer que faria um brinde aos novos solteiros. Vale lembrar que Dynho e Sthe se aproximaram muito durante o reality e seus respectivos parceiros terminaram com eles antes mesmo de eles saírem.

Depois disso, Sthe não se sentiu bem e resolveu abandonar a festa e voltar ao hotel. Quase 6h, Liziane voltou às redes para reforçar que estava se sentindo mal com tudo o que tinha acontecido.

"Meu psicológico está bastante abalado, estou bem mexida e frágil com tudo isso. Já disse, não agredi ninguém. Estou farta de mentiras", escreveu Liziane.

OUTRAS CONFUSÕES

Em novembro, a modelo foi detida em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos, após se envolver em uma confusão em um evento, segundo sua assessoria.

Gutierrez esteve em um festival e se envolveu em uma briga com empurrões, disse sua equipe. "Invadiram a área onde estavam todos os influenciadores, e ela já tinha bebido. Em certo momento, o segurança a empurrou e ela empurrou o segurança".

Após o ocorrido, a modelo foi detida no carro da polícia e não chegou a ir para a delegacia. A assessoria informou que ela tinha o período de uma hora para seus advogados chegarem ao local e resolverem a situação. "O advogado chegou a tempo e ela foi liberada", conclui a assessoria.

Em julho deste ano, um vídeo da modelo e influenciadora viralizou nas nas redes sociais ao mostrá-la revoltada com a ação da força-tarefa do Governo do Estado de São Paulo que acabou com uma festa clandestina no Jardim América, zona oeste da capital paulista.

No registro, ela aparece gritando e xingando policiais que realizavam a operação e também lançando acusações contra o deputado federal Alexandre Frota (PSDB), que compartilhou a gravação no Twitter e tem acompanhado as blitze que tem Vigilância Sanitária, polícias Civil e Militar e Procon.

"Vocês são uns merdas, sabe por quê? Alexandre Frota assediou todo mundo", disse Liziane, em um trecho do vídeo. "Vai tomar conta de quem torra. Vai para favela, car****. Vai pegar na favela", continua a mulher.