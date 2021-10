Em A Fazenda 13, Dynho e Victor são acusados de agredir Rico; fãs querem expulsão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O bicho está pegando em A Fazenda 13 (Record). Isso porque o público tem pedido a expulsão dos competidores Dynho e Victor Pecoraro ao acusarem ambos de agredir Rico Melquiades. Imagens mostram o que seria uma tentativa de rasteira do primeiro e uma garrafada do segundo no ex-MTV.

Tudo começou depois que Rico jogou pó de café fora e no chão da sede. Parte dos peões ficou indignada. Dynho partiu para cima dele e, em determinado momento, aparentemente tenta colocar o pé para ele cair.

Em vídeos que circulam na internet o próprio marido da MC Mirella revela a tentativa. "Deveria ter caído e eu te quebrava a cara", disse após uma série de xingamentos. Rico reclamou com a produção e disse que foi agredido. Dynho precisou ser contido pelos colegas.

Na sequência, Victor Pecoraro jogou iogurte no rosto de Rico e também atirou a garrafa em direção ao rosto do peão. Essa atitude gerou mais burburinho nas redes sociais. Tanto Dynho quanto Pecoraro têm sido acusados de violência, e parte do público quer a saída deles do jogo.

Procurada, a Record ainda não havia respondido sobre o que pretende fazer. Já a conta oficial de Rico nas redes sociais publicou nota em que afirma que a produção está analisando as imagens das discussões para checar a veracidade do descumprimento da regra primordial: a proibição de se praticar qualquer conduta que coloque em risco a integridade física.