Em A Fazenda 12, Mariano chora em festa, e Tays afirma que não vai mais ficar com Biel

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Como de costume, sexta-feira tem noite de festa em A Fazenda (RecordTV). Os peões se divertiram e colocaram para fora todo o estresse causado pela eliminação de MC Mirella na última quinta-feira (18) e também comemoraram o fato de estarem entre os dez finalistas desta temporada do reality.

Embalada pelas músicas de Dilsinho, que cantou para os confinados via telão durante a festa Candy Land, Jake aproveitou para se declarar a Mariano. "Você é uma preciosidade. Eu gosto de você independente de qualquer coisa. Estando com você ou não", disse a modelo, que ouviu do cantor que sempre poderá contar com ele. Ela então respondeu: "gosto de você mais do que eu gostaria".

Com os nervos à flor da pele, Mariano, literalmente, chorou no ombro de Jake, dizendo que o reality show tem feito com que ele fique emocionalmente desestabilizado. "Esse negócio está mexendo demais comigo. Sabe quando uma coisa do tipo ia mexer comigo assim? Nunca na vida. Acabou comigo, meu Deus!", disse o sertanejo deixando claro que precisa se equilibrar, nas palavras dele, "firmar o golpe".

Mariano aproveitou a descontração da festa para resolver uma questão que o incomodava no reality: os desentendimentos com Biel. O sertanejo se desculpou com o funkeiro pelas vezes em que não foi amigável com ele. "Eu já tentei várias vezes me redimir aqui. Eu não fui legal contigo naquele momento. Desculpa mesmo de coração". Biel o abraçou e perdoou. "Tamo junto, cara. Fique bem e Deus abençoe. Pra cima deles. Sempre que eu posso, tento te jogar pra cima", concluiu o funkeiro.

No fim da noite, Biel foi assunto entre Tays, Jake e Mariano. A cantora confidenciou ao casal que pretende colocar um ponto final em sua relação com o funkeiro. "Não fale coisas que você não vai fazer depois", pontuou o sertanejo. "Por que você acha que não vou fazer? É do fundo do meu coração: amanhã eu vou terminar com o Gabriel. Quer apostar quanto comigo", disse Tays a Mariano, que a alertou que esse tipo de decisão não deveria ser tomada após uma noite de bebedeira. A cantora, porém, se manteve firme no propósito.