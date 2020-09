Em A Fazenda 12, JP Gadelha acusa Cartolouco de falso

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O clima esquentou em A Fazenda 12 desde às indicações para a nova roça, na noite desta terça-feira (22). Foram trocas de farpas entre Rodrigo Moraes e Carol Narizinho e uma enorme discussão entre JP Gadelha e Lucas Strabko, o Cartolouco, com direito a ofensas, palavrões e um corte de relações entre os dois.

O ex-The Circle JP Gadelha se revoltou com o voto do jornalista Cartolouco na companheira de confinamento Luiza Ambiel, já que, segundo ele, os dois eram bastante próximos desde a primeira festa. "Dando abraço na pessoa, cheio de carinho, amorzinho, quase pedindo em casamento, aí tu chega e vota nela. Está errado", afirmou.

"Hipocrisia não cola comigo não, sou sincero e honesto. De gente falsa, quero distância, e você é um cara falso", completou JP, que recordou um problema que teria tido com Cartolouco por comentários negativos à sua conta no Twitter. "Eu não sou de xingar. Para chegar a esse ponto, falar palavrão é porque estou extremamente chateado", disse.

Cartolouco, no entanto, afirmou que pediu desculpas pelo episódio anterior e que votou em Luiza Ambiel, justamente para salvar JP: "Me indispus com os outros para salvar o seu. Estava três votos na Luiza e dois em você. Para salvar o seu, eu votei nela". JP, no entanto, rejeitou a justificativa.

Em meio à discussão, JP continuou: "Não tenho direito de falar o que eu quero? Pensei que você estava querendo calar a minha boca. Porque se quiser, você levanta e vem", encerrou ele, antes de dizer que as relações dos dois seria cortada: "A partir de hoje é bom dia, boa tarde, boa noite."

Ao todo, foram indicados para a roça Carol Narizinho, indicada pelo Fazendeiro Rodrigo Moraes, Luiza Ambiel, Lidi Lisboa e JP Gadêlha. Biel teve o poder de vetar um deles para a Prova do Fazendeiro, que acontece nesta quarta-feira (23), colocando essa pessoa automaticamente na roça, e ele decidiu por Luiza Ambiel.

Sem chegar perto do barraco protagonizado por JP e Cartolouco, Carol Narizinho e Rodrigo Moraes também trocaram farpas em decorrência da votação, após ela pedir satisfação sobre o voto nela. "É por que eu não brinco tanto, por que não falo tanto, por que sou mais na minha? Você também é mais na tua. Não brinca, conversa...".

"Você já se olhou no espelho?", questionou a ex-panicat. "Falta de vontade de estar aqui, sendo que eu espero sete anos pra entrar aqui. Você não sabe das coisas que eu quero, meus sonhos, do tanto que eu queria estar aqui. Então você não pode dizer que não tenho sangue nos olhos, não tenho vontade de estar aqui", completou ela.