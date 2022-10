Em 1º clipe após separação, Shakira fala de culpa e tem coração arrancado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fãs e internautas estão apontando uma possível indireta da cantora Shakira, 45, ao seu ex-marido, o jogador de futebol Gerard Piqué, 35, após o lançamento do single "Monotonía", nesta quarta-feira (19).

A canção, uma parceria com o cantor Ozuna, ganhou um videoclipe e tem chamado atenção pela letra e recortes do vídeo. Um trecho da música diz: "Não foi culpa sua, nem minha. Foi culpa da monotonia. Eu nunca disse nada, mas me doía. Eu sabia que isso ia acontecer".

Além disso, no clipe, a artista tem o coração arrancado do peito após um término e decide então guardar o órgão em um cofre, para que não sofra mais. Outro ponto que aguçou os fãs, é que o homem que atinge Shakira no clipe, usa uma roupa parecida com a que Piqué usou no clipe de "Me Enamoré".

A cantora e o atleta se separaram em junho deste ano, após 12 anos de união. Eles são pais de Milan, 9, e Sasha, 7. Shakira conheceu Piqué depois que ele apareceu no vídeo de sua música "Waka Waka", lançada para a Copa do Mundo da África do Sul, em 2010.