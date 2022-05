Elon Musk e cantora Grimes deram nomes excêntricos a filhos; veja

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O bilionário empresário sul-africano Elon Musk, 47, que se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro (PL) e empresários nesta sexta-feira (20) , é um homem de ideias arrojadas, polêmicas e excêntrico, principalmente na escolha dos nomes diferentões para seus filhos com a cantora futurista Grimes.

Os dois últimos filhos do bilionário --pai de oito com três mulheres diferentes, mas um deles morreu com dez semanas-- possuem nomes excêntricos e são apelidados pelas letras X e Y. A oitava herdeira do bilionário americano com a cantora Grimes nasceu em dezembro por meio de uma barriga de aluguel e recebeu o nome de Exa Dark Sideræl Musk, e o apelido de Y.

Grimes disse, em abril, à revista Vanity Fair que o nome Exa se refere ao termo de supercomputação exaFLOPS, ou a capacidade de realizar 1 quintilhão de operações de ponto flutuante por segundo. Dark, ela disse, representa "o desconhecido'. Ela falou ainda para à revista que sempre quis ter "pelo menos três ou quatro" filhos com Elon Musk, que falou estar semi-separado da cantora devido as carreiras atribuladas.

Sideræl é pronunciado "sigh-deer-ee-el" e é uma ortografia "mais élfica" de sideral. "O verdadeiro tempo do universo, tempo estelar, tempo do espaço profundo, não nosso tempo relativo da terra". O nome também homenageia sua personagem favorita de 'O Senhor dos Anéis', Galadriel, que "escolheu abdicar do anel".

O primeiro de Musk com Grimes foi batizado como X Æ A-12 Musk, o que gerou grande estranheza na época do nascimento entre os internautas.

"X é a variável desconhecida [emoji de duas espadas cruzadas, formando um X]. Æ é a ortografia élfica de Ai (amor e/ou inteligência artificial). A-12 = precursora da SR-17 (nossa aeronave favorita). Sem armas, sem defesas, apenas velocidade. Ótimo em batalha, mas não violento. A = Archangel, minha música favorita", postou Grimes no Twitter.

De acordo com os comentários, a pronúncia correta do nome seria Sasha Archangel Musk.