Elomar emociona público em encerramento da Virada Cultural na praça da Sé

Elomar é conhecido por sua produção singular, que une a tradição nordestina com influências do romanceiro medieval. Avesso à exposição pública, evita entrevistas e registros fora dos palcos. Leva uma vida simples e reclusa, distante da lógica da indústria cultural. Ainda assim, é reverenciado por um público fiel e por críticos que o consideram um dos grandes nomes da música brasileira.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Virada Cultural 2025 se encerrou neste domingo (25) com uma apresentação emocionante de Elomar Figueira Mello, 87 anos, na praça da Sé, em São Paulo. Considerado um dos maiores compositores brasileiros vivos, o artista baiano subiu ao palco ao lado do filho, João Omar de Carvalho Mello, que o acompanhou ao violão.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.