Ellen Pompeo usa crise no Afeganistão para dar resposta a fã

"Na verdade, não é legal da parte de vocês, tentando convencê-la de que fui cruel com ela. Espero que ela esteja estudando e não dando ouvidos a criadores de problemas com energia tão negativa", escreveu Pompeo.

A fã escreveu: "Ellen, estou literalmente morrendo de estudar agora mesmo e não tenho nenhuma motivação". A atriz respondeu: "Não reclame, especialmente para mim. Tenho certeza que as meninas no Afeganistão ou em outros lugares do mundo adorariam fazer qualquer coisa para apenas estudar".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.