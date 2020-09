Eliminado em A Fazenda, Beatbox chama Cartolouco de 'fedorento' e Luiza de 'mentirosa'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro eliminado de A Fazenda 12, Fernandinho Beatbox, esteve neste domingo (20) no programa Hora do Faro (Record), na estreia do quadro A Fazenda - Última Chance. Na dinâmica, um grupo formado por jornalistas e ex-peões de outras edições se juntou ao apresentador Rodrigo Faro para ficar cara a cara com o eliminado.

No palco, o eliminado enfrentou as provocadoras perguntas da colunista Fabíola Reipert; do jornalista Leo Dias; dos criadores dos perfis de Instagram Gina Indelicada, Henrique Lopes, e Gossip do Dia, Gabrielly Ricci; do humorista Victor Sarro; e dos ex-participantes Aritana Maroni, Conrado e Nadja Pessoa.

Foram colocadas em pauta as cenas mais polêmicas da semana no reality. No desafio Máquina da Verdade, Fernandinho ganhou R$ 19 mil, sendo que o prêmio máximo era de R$ 20 mil.

Além de falar de sua experiência no reality, o rapper indicou amizades, falsidades, e comentou polêmicas que viu em sua curta passagem pelo programa.

Ao final do quadro Fala na Cara, onde o convidado é desafiado a atribuir adjetivos, bons e ruins, a cada peão, ele foi surpreendido a ter que falar na cara de quatro dos participantes tudo aquilo que disse deles no palco.

Beatbox afirmou, por exemplo, que Cartolouco assumiu não ser muito higiênico em conversa na sede e ainda classificou o jornalista com palavras como "fedorento", "falso", "fofoqueiro" e "egoísta". "Ele já assumiu lá dentro que não gosta de tomar banho, então estou me baseando naquilo que ele mesmo falou", disse o ex-peão. "O Cartolouco ainda é o mais falso. Quando ele se despediu de mim, eu senti o abraço vazio. Não é aquela coisa verdadeira."

Em sua opinião, Raíssa Barbosa é a mais preguiçosa do elenco, enquanto MC Mirella é a mais agressiva e Luiza Ambiel a mais mentirosa.

O ponto emocionante do programa foi quando a filha do rapper, Heloisa, cantou a música "If I Ain't Got You", de Alicia Keys, em sua homenagem.

Fernandinho Beatbox ganhou ainda mais R$ 15 mil em vale compras para o enxoval de seu filho Gael, e Rodrigo Faro o convidou para ser um dos jurados do Canta Comigo Teen.