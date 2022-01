Eliminado, Eliezer acredita que Laís e Bárbara vão vencer a prova no 'BBB 22'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eliezer, 31, e Rodrigo, 36, deixaram a primeira prova de resistência do Big Brother Brasil 2022 (Globo) nesta manhã de quarta-feira (19). A dupla foi a segunda eliminada da disputa, a primeira foi Eslovênia, 25, e Jessilane, 26. Os integrantes do grupo Pipoca aguentaram até o último minuto, mas a dificuldade de segurar a ponte de cubos se tornou maior após os dois perderem o equilíbrio em dado momento da disputa. Ao deixarem cair as peças, única regra eliminatória da prova, os brothers foram elogiados pelo esforço pelos demais participantes. Ao chegarem na casa, Eliezer comentou com Jessilane, Eslovênia e Brunna, 30, que acredita que as vencedoras serão Laís, 30, e Bárbara, 29. Quem também permanece na disputa são as duplas Vinicius, 23, e Natália, 22, e Luciano, 28, e Lucas, 31. Os vencedores irão garantir imunidade para o Paredão -que será formado no próximo domingo (23)- e também levarão o prêmio de dez mil reais em compras cada. Acordados para acompanhar o BBB 22, alguns internautas do Twitter falaram sobre o desempenho da dupla. Um dos pontos comentados, na opinião dos telespectadores, foi a falta de atenção de Rodrigo. "Toda hora olhando para trás, eu no lugar do Eliezer ia soltar as caixas", escreveu um deles. "O Rodrigo não estava totalmente concentrado, eu até dei uns gritos aqui em casa! Mas o Eliezer é calminho, eu amo ele", escreveu um usuário da rede social.

