Eliminada em A Fazenda, Raissa diz que Biel é mascarado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eliminada de A Fazenda 12 (Record) com 25,58% da preferência do público, Raissa Barbosa participou nesta sexta-feira (27) da gravação do Hora do Faro e fez algumas revelações fortes sobre alguns dos competidores. A íntegra do papo vai ao ar no domingo.

Na atração, a modelo será sabatinada por Ticiane Pinheiro, Fabiola Gadelha, Leo Dias e Victor Sarro e não deixará de falar o que pensa. Sobre alguns rompantes de humor que teve no reality, inclusive a vez em que jogou creme no rosto de alguns homens, declara que é seu jeito. "Eu tinha de mostrar quem eu era", diz.

A ex-peoa passará por um polígrafo para ver se fala a verdade ou mentira. Mas ela não poupou críticas a alguns colegas sobretudo Biel. "Jeito de mascarado", afirma. "Todas as vezes que fiz barraco foi para me defender", define.

Mas se depender da vontade dos fãs, Raissa não ficará muito tempo fora de um reality. Nesta sexta, fãs já começam a tentar encaixar a modelo no BBB 21. Tanto que foram até as redes sociais de Boninho para pedir que ele a coloque na próxima edição.

"Como nós somos iludidos mesmo. Mas a esperança é a ultima que morre. Então, Boninho, aproveita que a Raissa está em destaque e coloque ela lá", pediu um seguidor.

Para a surpresa geral, ele respondeu. "Eu respeito a torcida de vocês", escreveu o chefe. Com a explosão de comentários, ele se manifestou mais uma vez. "Que bacana que vocês torceram muito por ela", escreve, sem dar mais pistas se ela pode ou não fazer parte do casting.

Além dela, Gabriela Pugliesi, Mayra Cardi e Gracyanne Barbosa são nomes cotados para entrar no reality no começo do ano.