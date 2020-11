Eliminação de Lucas Maciel põe fim ao casal 'Selfissa' em A Fazenda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lucas Maciel, também conhecido como Lucas Selfie, foi o nono eliminado da 12ª edição de A Fazenda (Record). O apresentador teve a menor porcentagem de votos para ficar no reality show.

Ele disputava a permanência com Jojo Todynho e com Raissa Barbosa, com quem formou o casal "Selfissa" durante o confinamento. O ex-Pânico ficou com 26,45% dos votos, enquanto Jojo teve 39,58% e Raissa 33,97%. Ao todo, segundo a Record, foram mais de meio bilhão de votos (534.738.421 mais precisamente).

Dentre os que estavam disputando a permanência, a primeiro a saber que continuava no programa foi Jojo. Ela se emocionou ao se despedir dos outros dois participantes. A cantora disse para Raissa que a amizade das duas permaneceria dentro ou fora da casa.

A volta dela foi muito comemorada pelos demais participantes, exceto por Biel. O cantor, que era o Fazendeiro da Semana, tinha indicado ela para a roça.

Depois, Marcos Mion anunciou que o público havia optado pela permanência de Raissa. "Acho que alguém gosta de mim aí fora, eu devo ter fã, não sei", disse ela. A peoa ainda pediu desculpas ao amado e agradeceu pelos bons momentos vividos lá.

Logo após a eliminação, Lucas quebrou o protocolo e se aproximou dos participantes que ficaram dentro da sede para se despedir. A produção avisou que haveria uma punição por causa do episódio.

O apresentador quis saber se saia do programa odiado pelo público. "A produção está te odiando um pouco agora", brincou Mion.