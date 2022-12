Elenco de 'A Roda do Tempo' diz na 'CCXP' ser mais desafiador atuar em série com muitos fãs

Já seu parceiro de elenco, Dónal Finn, concordou com ela e afirmou que atuar em uma história em que várias pessoas cresceram acompanhando é muito importante. "Fico muito feliz. Ver as fanarts (desenhos e artes feitos por fãs) ajuda na minha interpretação e a entender melhor o universo da série".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O elenco de 'A Roda do Tempo', da Prime Video, marcou presença no último dia da CCXP em São Paulo, neste domingo (4), e classificou como desafiador o fato de interpretar papéis numa história que já tem uma base de fãs consolidada.

