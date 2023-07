Elenco de 'Oppenheimer' deixa estreia no Reino Unido em apoio à greve dos atores

Os 160 mil artistas sindicalizados no Screen Actors Guild, o SAG-AFTRA, anunciaram que estão paralisando suas atividades. O sindicato aprovou a paralisação com votação unânime.

O ator Matt Damon já havia dito ao portal Variety que o elenco conversou sobre a abordagem que tomariam caso a greve fosse decretada, em depoimento dado ainda no tapete vermelho. "No segundo que decretarem, vamos para casa", comentou.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O elenco de 'Oppenheimer', filme que estreia no próximo dia 20, abandonou a estreia do longa-metragem de Christopher Nolan em apoio à greve dos atores de hollywood que começou nesta quinta-feira (13) após o sindicato Screen Actors Guild, o SAG-AFTRA, não conseguir entrar em acordo com os estúdios.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.