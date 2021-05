'Ela venceu a Covid', diz filha de Bárbara Bruno ao celebrar alta da mãe

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e diretora Bárbara Bruno, 65, filha dos atores Paulo Goulart e Nicette Bruno, recebeu alta na noite nesta terça-feira (18), recuperada da Covid-19 depois de ter sido até intubada devido complicações. A boa notícia foi compartilhada em vídeo no Instagram por Vanessa Goulart, filha da atriz.

Ansiosa esperando a mãe receber alta, Vanessa filmava as portas dos elevadores e falava brincando com familiares : "essas são as portas da esperança". O marido da atriz perguntava para a filha: "Qual porta da esperança ela vai surgir?".

Vanessa festeja de alegria quando Bárbara aparece em uma cadeira de rodas e segurando um cartaz com a frase: "Ela venceu a Covid". "Ela venceu a Covid. Vitória! Ela teve alta!", diz a jovem.

Bárbara faz questão de apresentar toda a família para as enfermeiras que cuidaram dela e dizer para os familiares que os enfermeiros foram incansáveis."Essa turma foi incansável, eu devo a minha vida a eles. Nossa Senhora, obrigada, gratidão eterna", disse a atriz que fez questão de posar para fotos com as enfermeiras

"Que alegria! Que vitória! Ela é uma vencedora! Obrigada a todos que mandaram as melhores energias! Foi fundamental! Obrigada a equipe médica! Gratidão eterna!, escreveu Vanessa no Instagram.

A atriz Beth Goulart, 60, também compartilhou no Instagram o vídeo da alta da irmã e escreveu na legenda que a irmã saiu vitoriosa da batalha contra a Covid. "Muita gratidão a todos os profissionais da saúde que se dedicam a salvar vidas. Obrigada a todos pelas orações e a Deus pela benção. Obrigada Deus! Gratidão".

Bárbara foi internada no dia 26 de abril e intubada no dia 2 de maio devido ao agravamento do quadro de Covid-19. A internação de Bárbara aconteceu quatro meses após a morte da mãe, Nicette, em 20 de dezembro de 2020, também por complicações da Covid-19, após quase um mês hospitalizada. Na época, as atrizes falaram sobre a perda da mãe, ao lado do irmão, Paulo Goulart Filho, 55.

"Nós sabemos que em um momento como esse, que é extremamente doloroso para nós -- estamos vivendo uma perda difícil, dolorida... Mas sabemos que todo o Brasil está junto conosco também, sentindo essa dor. Irmanados conosco nesse momento. E isso nos fortalece", disse Beth, salientando o apoio que vem recebendo dos fãs de Nicette.

Beth comparou o momento de acolhimento que os irmãos estão vivendo com a perda do pai deles, Paulo Goulart, em 2014, em decorrência de um câncer. "Na passagem de meu pai nós sentimos um abraço do Brasil inteiro e agora sentimos novamente um colo, para ser mais maternal o termo. É como se todos estivessem nos dando um colo imenso", disse a atriz ao Fantástico (Globo), na companhia dos irmãos.