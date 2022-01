'Ela e nada pra mim é a mesma coisa', diz Natália sobre Maria

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A madrugada desta segunda-feira (24) está sendo de muitos diálogos e conversas sobre o jogo no Big Brother Brasil 22 (Globo). Com o paredão formado com Natália, Naiara Azevedo e Luciano na berlinda, os brothers estão comentando sobre os votos de cada um.

Alguns participantes, inclusive, resolveram revelar seus votos, e Maria um deles. Ela logo procurou Natália para revelar que indicou a sister e também se desculpar. No entanto, Natália não aceitou o seu pedido de desculpas e ainda disse ter achado o voto "incoerente". As duas se aproximaram na festa que aconteceu no sábado (22).

Maria se desesperou e chorou longe de Natália. Eliezer tentou consolar a artista. "O que está aqui dentro é o que vale. Não entra nessa nóia de se culpar. Você não é traíra e eu tenho certeza que a Natália sabe disso", disse.

Natália fez diversos desabafos sobre Maria. "Pra mim foi incoerente o voto dela, achei deslealdade. Agora ela e nada pra mim é a mesma coisa", afirmou em conversa com Jessi. A sister revelou que sentiu vontade de xingar Maria no momento em que ela se desculpou. "Desgraçada".

Maria voltou a desabafar sobre o assunto com Linn da Quebrada e novamente demonstrou culpa por Natália estar emparedada. "Eu me sinto responsável de alguma forma. Empatou. Se ela tivesse menos um voto, ela estaria fora de perigo. Então eu fui responsável de alguma forma dela estar aí. De toda a confiança que ela depositou em mim, talvez era uma oportunidade de aliança que eu desperdicei".

O primeiro paredão da edição trouxe muitas surpresas, a começar pelo Anjo autoimune. Rodrigo ia imunizar Eliezer, mas no ao vivo ficou sabendo que ele que estaria protegido nessa semana. Já o Líder Douglas Silva, ou DG, indicou Naiara Azevedo e ela, por sua vez, puxou Luciano com o poder do contragolpe.

No confessionário os particionar foram surpreendidos com o voto duplo, eles não esperavam ter que indicar duas pessoas. Jade Picon, Pedro Scooby e Natália foram os que receberam mais indicações, com 7 votos cada.

DG precisou desempatar e salvar pelo menos um participante. Muito próximo de Scooby, o ator optou por tirar o surfista da reta. Após esse momento, Jade, Natália e Luciano disputaram a prova do bate e volta. A dinâmica foi sorte e quem se deu melhor foi a influenciadora digital.

A decisão do paredão acontece nesta terça-feira (25).