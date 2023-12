El Mariachi, restaurante mexicano mais antigo de SP, fecha as portas

No cardápio, estão receitas típicas caseiras, como tacos, quesadillas, nachos e burritos. Para beber, é possível encontrar as clássicas tequilas, frozen margaritas e mojitos.

O fechamento é causado por dificuldades geradas durante a pandemia de Covid-19, segundo publicação do restaurante no Instagram. "Já não conseguimos mais nos manter", diz o texto.

Uma das pioneiras dessa culinária, a cantina foi fundada pela americana Charlotte Fiscus, que viveu na fronteira com o México, ao lado do marido Georg, austríaco. O negócio passou para o comando dos filhos do casal nos anos seguintes.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No ano em que completa três décadas de funcionamento, o restaurante mexicano El Mariachi encerra as atividades.

