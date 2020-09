Edu Guedes estreia programa diário na Band com direito a quadro especial com a filha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Edu Guedes, 46, está de casa nova. Após cerca de cinco anos na Rede TV!, ele estreia na Band na próxima segunda-feira (21) com o programa The Chef. A atração vai ao ar de segunda à sexta-feira, a partir das 9h, mostrando receitas e a busca do chef por novos temperos.

"Vai ter de tudo. Comidas simples, diferentes e também aquelas que as pessoas sempre pedem. Ao longo da carreira, fiz cerca de 7.000 receitas ao vivo. Vou tentar trazer a realidade para as nossas manhãs, com cardápios que os telespectadores realmente preparam em casa", afirma o apresentador.

Além de fazer suas receitas, Edu Guedes deverá também viajar pelo Brasil em busca de novos temperos e sabores, além de estrear um quadro com sua filha, Maria Eduarda, 11. "A ideia é mostrar que os pais podem estar junto com seus filhos na hora de cozinhar e transformar esse momento em uma atividade interessante."

Com estreia prevista para a próxima segunda-feira, o programa terá duas horas de duração. Ele, no entanto, não é a única novidade na programação da Band, que inicia também na segunda o programa Melhor Agora, com apresentação de Mariana Godoy, indo ao ar todas as segundas à noite, após o Band Notícias.