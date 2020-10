Edgar Vivar, o Seu Barriga do 'Chaves', é presença confirmada na CCXP Worlds

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator mexicano Edgar Vivar, 71, o Senhor Barriga do "Chaves", estará presente na CCXP Worlds, evento de cultura pop que acontece de 4 a 6 de dezembro, de forma totalmente virtual. Ele vai participar de um painel nostálgico sobre a série no Thunder Arena, em que vai recordar os bastidores do programa e conversar com convidados especiais que serão anunciados posteriormente. O comediante esteve na primeira edição do festival no Brasil, em 2014.

Além de Vivar, outros artistas já foram anunciados na edição deste ano, como o ator norte-americano Jim Beaver, 70, conhecido por atuações em séries como "Supernatural" e "Better Call Saul", e o autor e quadrinista britânico Neil Gaiman, 59.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, a sétima edição da Comic Con Experience, que normalmente é realizada em São Paulo, será virtual e ganhou um novo nome: "CCXP Worlds: A Journey of Hope" ("A Jornada da Esperança", em português). A ideia dos organizadores é juntar diversas pessoas ao redor do mundo para passar mensagens positivas em meio à crise mundial.

Para participar, existem quatro opções de ingressos, incluindo uma gratuita, o Free Experience, que dará direito a quase todas as áreas do festival, com exceção do Thunder Arena, que pode ter alguns conteúdos não liberados, de acordo com a organização da CCXP. O preço dos outros ingressos varia de R$ 35 a R$ 450 (mais o valor do frete, de R$ 21). Em 2019, o evento recebeu 280 mil pessoas em quatros dias, em São Paulo.