Eddie Murphy assina contrato com a Amazon para estrelar novos filmes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator e comediante norte-americano Eddie Murphy, 60, assinou um contrato com a Amazon para estrelar inicialmente três novos filmes e desenvolver outros projetos de filmes originais para a plataforma de streaming, segundo o site Deadline.

"Eddie é uma lenda tanto na frente quanto atrás das câmeras", disse Jennifer Salke, chefe da Amazon Studios, em um comunicado. "Com um gênio cômico e dramático inegável, ele oferece consistentemente histórias e personagens divertidos e originais para públicos em todo o mundo."

Salke continuou dizendo que "não poderíamos estar mais animados em ajudar a dar continuidade à tradição e oficialmente dar as boas-vindas a Eddie na família Amazon". O acordo vem após a sequência do filme "Um Príncipe em Nova York" (2021) se tornar o título mais assistido no Amazon Prime.

Embora o streaming não divulgue números, a Amazon afirmou que no seu fim de semana de estreia, entre os dias 5 e 7 de março deste ano, o título se tornou a estreia de maior audiência da plataforma durante a pandemia.

No entanto, a continuação da comédia que fez sucesso nos anos 1980 não foi uma produção original Amazon. A companhia negociou os direitos do filme com a Paramount e o tirou dos cinemas por US$ 125 milhões, cerca de R$ 658 milhões.

Murphy irá desenvolver os próximos projetos com a Amazon desde o começo, após entregar dois filmes inéditos para a Netflix, os quais já estava trabalhando, sendo eles: "Um Tira da Pesada 4" e uma comédia de Kenya Barris ("Black-ish") na qual ele irá contracenar com Jonah Hill ("Anjos da Lei").