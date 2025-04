É Tudo Verdade premia documentários sobre o Copan e a terra do Xingu

"Copan", filme sobre o prédio icônico de Oscar Niemeyer no centro de São Paulo, receberá um prêmio de R$ 20 mil. De acordo com o júri, o documentário foi premiado "pela ousadia formal aliada a um vigoroso rigor estético, por sua originalidade, precisão e delicadeza, pelo equilíbrio das cenas e pelas nuances que revelam os conflitos contemporâneos, alcançando uma singular síntese poética dos contrastes de nosso país".

