'É triste que as pessoas sempre deem um jeito de culpar a mulher', diz Luísa Sonza sobre traição

"Jamais seria algo planejado. Inclusive nesse momento não é bom estar de novo falando sobre a minha vida pessoal, sendo que estava tudo lindo, estava tudo bem, eu não precisava de marketing nenhum. Já era o álbum mais escutado da história", comentou a respeito das boas marcas do disco no Spotify.

Em participação no Foquinha Entrevista, a cantora rebateu quem a critica e vê similaridades entre a exposição e as faixas de seu disco, que parecem narrar tudo o que aconteceu.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Luísa Sonza explicou que não teve a intenção de promover seu álbum "Escândalo Íntimo" ao expor a traição sofrida por Chico Moedas. Durante papo com Ana Maria Braga, Luísa chorou e leu uma carta que contava sobre uma ficada dele com outra mulher num banheiro de um bar no Rio.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.