'É errando que se aprende', diz Márcio Garcia sobre apoio a Sergio Moro

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - "Em quem você vai votar?". Quando ouviu esta pergunta, no camarote do Rock in Rio, o apresentador Márcio Garcia preferiu não respondê-la. "Eu influencio as pessoas, o país está muito polarizado, prefiro não declarar o meu voto...".

