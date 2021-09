'É como recomeçar a carreira', diz Claudia Raia sobre retorno aos palcos em musical

Jarbas concorda. "Já passamos por coisas parecidas e sempre resistimos", diz. "E sempre apontamos um caminho, a arte tem o poder de espelhar a sociedade e de fazer as pessoas se enxergarem no palco. Essa é a função da arte. Governos passarão, a arte vai ficar."

"Dormimos achando que ia ter espetáculo e acordamos com o país todo fechado", conta a atriz. "Tivemos que colocar nosso cenário enorme e os figurinos em um container, porque tínhamos 24 horas para sair do país", completa Jarbas. "Desde então, nunca mais voltamos aos palcos", completa a artista

"O musical 'Conserto para Dois' é uma grande homenagem ao fazer teatral. Trabalha com a magia do teatro sem pirotecnia. É simplesmente a magia teatral", finaliza Jarbas, que interpretou Charles Chaplin no musical "Chaplin" (2018-19).

Na trama, o famoso escritor de best-seller Ângelo Rinaldi (Jarbas) embarca em uma viagem de navio para superar o divórcio, mas acaba se deparando com uma paixão avassaladora do passado, a diva de cinema e celebridade internacional Luna de Palma (Claudia). Outros personagens entram na história, também baseados em pessoas reais, sempre interpretados pelo casal.

"Estamos correndo atrás do fôlego e da agilidade perdidos, porque é um espetáculo dinâmico. Nós dançamos, cantamos e interpretamos 12 personagens. É difícil para o ator manter essa agilidade", diz Claudia. "A equipe técnica também saiu do ritmo, estamos todos retomando o fôlego", acrescenta.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A última vez que Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello colocaram os pés em um palco foi em março de 2020, em Portugal, com a peça "Conserto para Dois, o Musical". Um ano e meio depois, o casal retorna ao teatro pela primeira vez e com o mesmo espetáculo, desta vez em São Paulo, em estreia nesta sexta (1º).

