Dupla sertaneja As Galvão chega ao fim após 74 anos por motivo de saúde

Parceria formada em 1947, as Irmãs Galvão passaram a ser conhecidas por As Galvão em 2002, por inspiração na numerologia. Vozes de sucessos como "Beijinho Doce" e "Coração Laçador" formaram a dupla sertaneja que permaneceu por maior tempo em atividade no Brasil.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mary Galvão, 81, que por 74 anos cantou ao lado da irmã Marilene, 79, disse que a dupla sertaneja As Galvão chegou ao fim. "Infelizmente, ela não lembra mais as letras, não lembra mais nada. É muito triste", disse Mary anunciando, assim, que a parceria musical foi encerrada.

