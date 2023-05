Dungeons & Dragons Experience chega a SP com heróis da animação 'Caverna do Dragão'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de fazer sucesso nos cinemas, agora o jogo de RPG vai inspirar uma exposição em São Paulo. Se trata do Dungeons & Dragons Experience, que chega ao Santana Parque Shopping no dia 20 de maio. Os ingressos já estão à venda.

A ideia da exposição é colocar o público em uma experiência interativa cujo objetivo é salvar os heróis de "Caverna do Dragão", desenho animado que fez sucesso nos anos 1980.

Acontece que na trama, inspirada no jogo, um grupo de crianças visita um parque de diversões e, ao entrar em uma montanha-russa, é transportado para outro universo com criaturas mágicas. A cada episódio eles tentam voltar para casa, mas nunca conseguiram, pois a produção foi cancelada em 1985, sem nem finalizar sua terceira temporada.

Agora, é a chance deles serem salvos por quem topar participar da experiência. Lá, os visitantes serão recebidos pelo Dungeon Master, que fica responsável por apresentar os detalhes da história pela qual irão percorrer durante 40 minutos.

O evento trará jogos interativos com tecnologia, animações e desafios sensoriais, além da cenografia inspirada no universo de fantasia do RPG.

A experiência também irá propor desafios e missões ao público, que irá se deparar com personagens como Tiamet, um dragão de cinco cabeças, Beholder, monstro com vários olhos e Venger, o principal vilão de "Caverna do Dragão".

Os ingressos estão à venda no site Fever e custam R$ 45 a inteira.

DUNGEONS&DRAGONS EXPERIENCE

Quando De 20/5 a 23/7; ter., a sáb., das 10h às 22h, dom. e feriado, das 12h às 20h

Onde Santana Parque Shopping - r. Conselheiro Moreira de Barros, 2.780, Santana, região norte

Preço R$ 45

Classificação Livre

Link: https://dungeonsdragonsexperience.com.br/sao-paulo/