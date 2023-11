Dulce María celebra a chegada ao Brasil

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os RBD já estão no Brasil e Dulce María não escondeu a alta expectativa com os shows do grupo mexicano em solo brasileiro. A cantora e atriz usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira (8) para expressar a felicidade de voltar ao país após cinco anos.

"Depois de cinco anos, posso dizer: Olá, Brasil! Olá, Rio! Estou muito feliz de estar neste país que tanto amo e que tanto amor tem dado para nós. (Desculpa meu portunhol). Amo vocês", escreveu Dulce, no X, antigo Twitter.

A intérprete de Roberta Prado, na novela mexicana "Rebelde" (2004 - 2006), participa dos shows da "Soy Rebelde Tour", a última turnê do RBD, que começa no Brasil nesta quinta-feira (9), no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio.

O grupo mexicano também se apresenta na sexta (10), no mesmo local, e depois segue para São Paulo. Os shows acontecem no Estádio do Morumbi, nos dias 12 e 13 de novembro e no Allianz Parque, nos dias 16, 17, 18 e 19 de novembro.