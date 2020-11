Dudu Braga celebra bom resultado de seu tratamento contra o câncer

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O músico Dudu Braga, 51, celebrou o resultado "maravilhoso" de seu tratamento contra um câncer no peritônio. Em vídeo pelas redes sociais, deu mais detalhes da evolução da quimioterapia.

"Oi, pessoal. Hoje de manhã falei que iria dar o resultado aqui e voltei com o Fernando Maluf, meu médico, meu amigo de fé, meu irmão camarada e ele que vai dar a notícia para vocês. Eu só vou aqui chorar", disse Dudu no vídeo publicado nas redes sociais.

"A gente está muito feliz, o exame do amigo Dudu teve um resultado absolutamente maravilhoso mostrando que o tumor de pâncreas pode, sim, ter respostas importantes. Hoje é um dia de alegria para toda a equipe médica e os colaboradores que trabalham com esse príncipe", comentou Maluf.

O produtor também agradeceu às mensagens de carinho e apoio que tem recebido ao longo das semanas.

Braga, que é filho de Roberto Carlos, 79, e já superou um câncer no pâncreas, afirmou que a doença foi descoberta no início, mas que foi um baque receber o diagnóstico. "Isso me mudou. Eu sempre fui um cara muito resiliente, acho que pela questão da visão [ele é deficiente visual], sei que não tenho controle sobre tudo, então vou ter que aprender a lidar com isso."