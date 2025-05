Duda Nagle surge com rosto cheio de hematomas após perder para Popó no ringue

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duda Nagle completou 42 anos em grande estilo --e com o rosto bastante machucado. O ator, e ex-marido de Sabrina Sato, encarou Acelino "Popó" Freitas em sua estreia no boxe profissional durante o Fight Music Show, realizado no último sábado (17), e, apesar de ter sido derrotado, foi ovacionado pelo público após resistir bravamente aos golpes do tetracampeão mundial.

A luta foi intensa. Duda caiu várias vezes durante o combate, mas se levantou em todas e conseguiu chegar ao fim do confronto. O esforço e a garra emocionaram a plateia, que o aplaudiu de pé.

Pouco depois, ele apareceu com hematomas visíveis no rosto em seu perfil no Instagram, mas seguiu para comemorar o aniversário em São Paulo, com bolo, vários amigos e até ficando no centro da pista de dança durante a festa.

Antes da luta, o ator já havia comentado ao F5 que seu objetivo era aguentar mais tempo no ringue do que o ex-BBB Kleber Bambam, que foi derrotado por Popó em 36 segundos. Ele conseguiu o feito, apesar de perder a luta, permaneceu em pé até o soar do gongo, arrancando elogios dos telespectadores.

Nas redes sociais, o público reagiu com bom humor e admiração. "Duda foi um guerreiro, não caiu de primeira igual o Bambam", comentou @rodriheguedes. Já @nacostta escreveu: "Apanhou, mas saiu com dignidade e ainda comemorou o aniversário, ícone". E @boxefanat completou: "Foi uma surra? Foi. Mas ele mostrou coração. Respeito demais."

A noite de lutas também teve outros momentos marcantes. O ator Daniel Rocha foi nocauteado pelo rapper TZ da Coronel em apenas 1 minuto e 13 segundos de combate. A namorada de Daniel, a atriz Vitória Strada, ficou desesperada com a cena e chegou a protestar contra o árbitro ao ver o companheiro ser derrotado mesmo após se levantar.