Drake faz investimento em empresa de frango à base de plantas

A startup traz como pontos diferenciais, de outras carnes à base de plantas, produtos com baixas calorias e menos ingredientes. O mercado de carnes vegetais está em alta, e uma estimativa feita pela Future Market Insights, mostra que até 2035, esse nicho pode ocupar de 7% a 23% do total do mercado de carnes.

No ano de 2018, o cantor disse ter se tornado vegetariano, e agora faz parte do grupo de celebridades que apoiam o "plant-based", que possui nomes como a tenista Serena Williams, 39, o rapper Jay-Z, 51, e o ator Robert Downey Jr., 56.

