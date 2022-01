Douglas Silva, novo integrante do BBB 22, já foi indicado ao Emmy e diz ser 'gente como a gente'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Douglas Silva, 33, é mais um integrante do grupo Camarote do Big Brother Brasil 22 (Globo). O artista, que foi confirmado nesta sexta-feira (14), é carioca, casado há 13 anos e tem duas filhas. Além disso, tem cerca de 390 mil seguidores no Instagram e já foi indicado ao Emmy Internacional. Douglas ficou conhecido ao interpretar Dadinho no filme "Cidade de Deus" (2002), indicado ao Oscar em 2004, nas categorias de melhor diretor, fotografia, montagem e roteiro adaptado. Também foi Acerola na série "Cidade dos Homens" (Globo, 2007), trabalho que lhe rendeu a indicação ao Emmy em 2005. O artista trabalhou ainda em novelas e em séries, como "Amor de Mãe" (Globo, 2019-2021), "Samantha!" (Netflix, 2018-2019), "Caminho das Índias" (Globo, 2009) e em filmes como "Ensaio Sobre a Cegueira" (2008). E esteve em filmes como "Última Parada 174" (2008) e "Malasartes e o Duelo com a Morte" (2017). Criado no Complexo da Maré, pela mãe e pela avó, ele conta que teve uma infância feliz apesar das dificuldades. É casado desde o ano de 2008 com Carolina Brito, com quem tem duas filhas, Maria Flor e Morena. O ator afirma ser "gente como a gente" e se considera uma pessoa divertida e alto astral. "Prezo pela paz, detesto discutir, mas depois que entro [em uma briga], é difícil sair", analisa ele, que diz que gosta de opinar. Na casa mais vigiado do Brasil, ele afirma que vai jogar, mas "sem desmerecer ninguém porque não é da minha índole". "Toda oportunidade que a gente tem de galgar mais um degrau e melhorar a nossa família a gente deve agarrar", afirma ele. Em 2018, Douglas disse, em entrevista ao F5, que apesar de gostar de fazer séries gostaria de se dedicar mais ao cinema. "Até hoje as pessoas me chamam de Acerola nas ruas por causa de 'Cidades do Homens'. É um personagem que ficou muito tempo na TV. Amo fazer série e a minha carreira tem uma trajetória de série", disse na época. "Mas ainda quero fazer mais cinema", completou. Além de Douglas, outros nomes como Jade Picon, Maria, Pedro Scooby e Arthur Aguiar foram confirmados no elenco da 22ª edição do reality, que estreia na próxima segunda (17). A edição marca a estreia de Tadeu Schmidt na apresentação e repete a dinâmica de trazer famosos e anônimos para competir pelo prêmio.

