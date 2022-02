Douglas resolve pendências com Bárbara e pede desculpas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Douglas Silva voltou do paredão focado em busca de redenção. Após ser o mais votado no último domingo e o principal alvo do jogo da discórdia dessa semana, DG conversou Bárbara, com quem se desentendeu recentemente, para amenizar o climão entre os dois no BBB 22 (Globo).

O papo dos dois aconteceu nesta madrugada de quarta (9) na área externa da casa. O ator se desculpou com a sister por ter dito que não a achava mais uma pessoa legal durante a dinâmica da discórdia. "Me desculpa se te fiz chorar", afirmou. Bárbara disse que é chorona e estava tudo bem entre eles. "Tudo zerado", respondeu.

A modelo deu a placa de "Esconde o jogo" para DG no jogo da discórdia. Ela explicou que ele era uma incógnita pra ela, e que, ao mesmo tempo, não se sentia próxima do brother. "Eu acho você uma pessoa legal", tentou justificar. No entanto, DG não ficou muito satisfeito com a colocação da sister.

Após o bate-papo dos dois, Bárbara voltou para o quarto do líder e contou sobre o momento para as amigas Laís e Jade. "Ele estava se justificando sobre não querer a minha amizade", disse. Ela também afirmou que não combinou votos nele e sua escolha foi por "escala de proximidade".

Ainda que tenha dito para DG que estava tudo "zerado" entre eles, Bárbara admitiu para Laís e Jade que se pegar a liderança amanhã, quinta-feira (10), pretende indicar o brother. "Nosso amigo, amigo não... Colega, DG".

O comportamento da participante não caiu na aprovação do público. No Twitter, os telespectadores comentaram sobre as atitudes da sister. "A Bárbara que tava conversando com o DG não é a mesma Bárbara jogando veneno no líder com Jade e Laís, definitivamente não consegue sustentar o personagem menina malvada quando tá longe das amigas", escreveu uma seguidora.

"Barbara se perdendo no personagem depois de ter conversado e se 'acertado' com o DG", concordou outra internauta. "A Bárbara falando que se pegasse o líder hoje, indicaria o Douglas, mesmo há algumas horas tendo se 'resolvido' com ele. O que de tão grave o DG fez com a Bárbara? Alguém sabe me explicar? Ou é só racismo escancarado mesmo", apontou outra telespectadora.

A eliminada desta terça-feira (8) foi Naiara Azevedo. A cantora recebeu 57% dos votos, enquanto DG ficou com 38% e Arthur Aguiar, indicado pela líder Jade, só 3%. As expectativas para Jade, Bárbara e Laís estavam todas voltadas na eliminação de Arthur, o que acabou não acontecendo.

Segundo o próprio Tadeu Schmidt disse em seu discurso, Arthur não passou nem perto de sair. Agora as três tentam interpretar a fala do apresentador. "Vocês acham que o Arthur não chegou nem perto de sair por que ele está muito bem ou a questão do DG e a Naiara era maior?", questionou Jade.

"A questão dos dois era bem maior", concordaram Bárbara e Laís, que não captaram o recado passado por Schmidt.