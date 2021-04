Dony de Nuccio vence Bake Off Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista Dony de Nuccio venceu o reality culinário Bake Off Brasil - Celebridades, exibido pelo SBT no sábado (17). A final foi disputada com a atriz Renata Dominguez.

A tarefa que valeu o avental preto de Mestre Confeiteiro e o título de Melhor Celebridade Confeiteira do Brasil em 2021 foi a execução de um bolo confeitado com cores e elementos do Brasil.

A doce obra de arte de De Nuccio foi um pão de ló de massa com castanha do Brasil e camadas de recheio com buttercream e geleia de jabuticaba.

Coberto com pasta americana azul e estrelas brancas representando o centro da bandeira brasileira, o bolo foi montado em base de fitas coloridas alusivas às tradicionais fitinhas do Senhor do Bonfim da cultura baiana. No andar intermediário, lâminas coloridas simulavam penas de araras, ave-símbolo das florestas tropicais.

Ao lado da chef confeiteira Beca Milano, o padeiro e jurado Olivier Anquier sentenciou: "nota 10 no visual, nota 10 no sabor e beleza".

O Bake Off Brasil - Celebridades reuniu 16 participantes que, durante nove semanas, enfrentaram desafios da arte de criar delícias doces.