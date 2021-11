Dono do Lampião, Tiago vai dar poder da chama para Erasmo em A Fazenda

Tiago prometeu dar um dos poderes do Lampião para Erasmo Viana, mas nesta segunda-feira (1º) ele colocou uma condição. O cantor pediu para ele não prejudicar Solange Gomes no jogo, que concordou.

A chama vermelha obriga o dono do poder a trocar todos os peões da baia por peões da sede. Já o poder da chama amarela, será revelado somente no dia da formação da roça.

