Dona de restaurante nega ter debochado da morte de Gal Costa com 'já vai tarde, petista'

A postagem correu por grupos de mensagem na região nordestina e, em questão de minutos, viralizou na internet. Ana Luiza recebeu várias ofensas e até ameaças de boicote dos clientes do Canyon de Coqueirinho. Após os ataques, a empresária excluiu seu perfil na rede. Na noite desta sexta-feira (11), ela publicou uma nota esclarecendo o ocorrido na página do oficial do restaurante.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Dona de um dos restaurantes mais badalados da Costa do Conde, a uma hora da capital João Pessoa, Paraíba, Ana Luiza Mendonça virou alvo de muitas críticas nas redes sociais por supostamente ter debochado de Gal Costa em seu perfil no Instagram. Logo após o anúncio oficial da morte da cantora baiana na quarta-feira (9), um comentário foi postado em sua página: "Já vai tarde, petista".

