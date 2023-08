Dois meses após pedir demissão da Globo, Magno Navarro acerta ida para a Band

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Dois meses após pedir demissão da Globo, o humorista e jornalista Magno Navarro aceitou uma proposta para trabalhar na Band. Ele fará parte do elenco do programa Melhor da Noite, que vai substituir Faustão e terá no comando Glenda Kozlowski e Zeca Camargo —este último colunista da Folha. A estreia está marcada para este mês.

Navarro também fará o Apito Final, debate dominical comandado pelo ex-jogador Neto. Em ambos, ele vai usar suas imitações e seu jeito despojado para falar da rodada do futebol brasileiro. O humorista já tem participado de reuniões e conversado sobre ideias com as produções das duas atrações, mesmo sem ter assinado formalmente o contrato. Isso deve ocorrer até o fim desta semana.

No Melhor da Noite, Navarro vai atuar nas noites de segunda, junto com Glenda. O humorista foi uma indicação de Neto, que citou brevemente a negociação na edição da última sexta-feira (28) do programa Os Donos da Bola.

Magno Navarro trabalhou na Globo por dois anos. Ele começou em 2021 como apresentador do programa Tá na Área, ao lado do jornalista Igor Rodrigues. Entre novembro e dezembro de 2022, seu trabalho ganhou uma projeção maior com o Tá na Copa, programa de humor que fez junto com Deborah Secco e com o ex-jogador Aloísio Chulapa, durante a Copa do Qatar.

Depois, Navarro teve um quadro nos programas de esporte da Globo junto com Marcelo Adnet. Ele decidiu pedir demissão para ter mais liberdade nas redes sociais. Após a saída, ele foi contratado pelo Amazon Prime Video para apresentar as transmissões da Copa do Brasil no streaming. Sua ida para a Band não atrapalha seu compromisso com a Amazon.

Procurada pela Folha de S.Paulo, a Band não comentou o assunto.