'A doença não é mais uma sentença de morte', diz Simony ao lançar livro sobre a luta contra o câncer

Simony contou ainda que o apoio dos seguidores foi um passo importante em sua recuperação: "Eu imediatamente recebi muito amor. Me ajudou tanto, tanto!", comentou ela disse ter sido pega de surpresa com o diagnóstico. Ela descobriu o câncer após sentir uma íngua na virilha. Como sua ginecologista não identificou nenhum problema e o nódulo continuou inchando, a cantora decidiu procurar uma proctologista. A médica, então, pediu uma colonoscopia, que identificou a doença. "Não imaginava porque tenho e sempre tive uma vida saudável. Mas aconteceu, e eu fui pega de surpresa."

Durante entrevista ao programa Encontro com Patrícia Poeta nesta segunda-feira (10), Simony revelou que sentiu muito medo e a maior preocupação era com a possibilidade da doença ter se espalhado para outros órgãos. Ela chegou a pensar em passar a guarda de seu filho mais novo, Anthony, de 9 anos, para a mãe.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - "Um Dia de Cada Vez - A Realidade por Trás de um Diagnóstico" é o nome do livro que Simony está lançando no formato e-book para contar sobre a sua luta contra um câncer de intestino, diagnosticado em agosto de 2022. A cantora destacou que a publicação tem como objetivo de incentivar o público a cuidar da saúde. "O meu Instagram não serve só para eu ganhar dinheiro, mas também para salvar alguém. Não vou desistir de viver, de lutar e brigar por outras pessoas e por atendimento melhor, porque o câncer não pode esperar", explicou Simony.

