DJ Alok lança clipe sobre combate à violência doméstica com Luiza Brunet

Participam ainda da música e do vídeo os MCs Davi, Marks e Leozinho ZS, e o DJ Victor. Por meio do Instituto Alok --que acaba de firmar uma parceria com o Magalu-- , Alok cedeu todos os direitos dos royalties às ações que combatem a violência doméstica.

O clipe também conta com outras mulheres vítimas de violência doméstica. "Para mim, 180 é uma música urgente e atemporal. Um tema a ser sempre debatido até o dia que a gente não precise mais ler nem ouvir que as mulheres continuam sendo agredidas seja verbal, moral ou fisicamente. Aquele que não luta pelo outro, já desistiu de si mesmo", diz Alok.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - DJ Alok, MC Hariel e MC Dricka lançam nesta quinta (26) o clipe da música "180". Em parceria com a gravadora GR6 e a varejista Magalu, o projeto destaca a importância do combate à violência contra a mulher. O vídeo é protagonizado pela empresária e ex-modelo Luiza Brunet, 59, que acusa o ex-companheiro Lírio Albino Parisotto de agressão.

