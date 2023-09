DJ Alok costura hits de rádio no The Town e faz show de drones no céu do festival

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com milhares de celulares apontados para o palco, luzes piscando em velocidade altíssima e as batidas eletrônicas de Marnik, Naeleck e Vinai sobre o hit de Jay-Z e Kanye West "Ni**as in Paris", o DJ brasileiro Alok subiu ao palco principal do The Town neste domingo (3).

Vestido todo de dourado e tocando em uma mesa sustentada por duas grandes mãos prateadas, o goiano fez um set baseado em hits antigos e novos, canhões flamejantes usados sem economia e um público que acompanhava com palminhas e sabia de cor muitos dos refrões da EDM de rádio do artista.

O set do começo da noite —que se beneficiou com a ausência da chuva deste domingo —serviu como um bom resumo do público que o The Town, dos mesmos criadores do Rock in Rio, quer conquistar.

Ele é o mesmo do festival carioca, que sempre tem um espacinho para os baladeiros que dançam com o punho para cima, curtindo as faixas eletrônicas de fácil digestão, que misturam nostalgia a referências atuais e que são curtas. Muito curtas.

Ao vivo, Alok picota e remenda seus hits ao de outros artistas numa velocidade que faz com que o público reaja a todo momento com gritos de celebração pelo drop da vez.

Ele passa tanto por clássicas como "Destination Calabria", "The Rhythm of the Night" e um trechinho de "Another Brick in the Wall", do Pink Floyd, quanto pelas mais recentes "Fuego" —acompanhada por, óbvio, tiros de chama no ar — "Love Again" e "Vale Vale", todas de sua autoria.

Entre os blocos de músicas, Alok tira alguns momentos para passar mensagens "good vibes" e interagir com o público. "Eu sei que passamos por momentos difíceis, mas eles vieram para nos fortalecer. Às vezes, a gente perde o telhado, mas é para chegar até as estrelas", disse num momento. Em outros, apelou para os clássicos "mãozinha pro alto", "tira o pé do chão" e "quem tá feliz aí?".

O cantor paulistano Zeeba, com quem Alok lançou o megahit "Hear Me Now", subiu ao palco para cantar essas e outras canções feitas com ele, como "Never Let Me Go". Todas obedecem o formato conhecido da batida inspiradora, letras bonitinhas e vocais suaves para, então, explodir em batidas. Este, aliás, é um clássico absoluto do set de Alok.

A grande surpresa do DJ para o show no The Town, no entanto, ficou para um show de drones em frente ao palco, que fez o público virar de costas para o DJ por alguns minutos nos últimos momentos da apresentação.

Ao som de um remix de "Tá OK", de Dennis DJ com Kevin O Chris, os objetos voadores fizeram formatos como a bandeira do Brasil, saturno e um globo. Mais uma vez, milhares de celulares foram apontados para o alto.