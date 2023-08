Disney Magic Run abre vendas com pacotes que chegam a R$ 543

Your browser does not support the video tag.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A sétima edição da Disney Magic Run está marcada para o dia 29 de outubro, no parque Ibirapuera, zona sul de São Paulo. As inscrições para a corrida e caminhada já estão abertas e os pacotes variam entre R$ 159,99 e R$ 543,96, sem a taxa de serviço do site.

No último domingo de outubro, os participantes devem se reunir no Obelisco Mausoléu aos Heróis de 32, onde acontece a largada da prova. O aquecimento da corrida começa às 6h45 e o início do percurso acontece às 7h. Enquanto os que vão apenas caminhar se aquecem às 7h45 e partem às 8h.

O kit mais barato inclui um número que o participante usa na competição e a medalha do Mickey recebida ao completar o percurso, que pode ser de 3 km de caminhada ou 8 km de corrida. Estudantes, pessoas com deficiência e idosos podem se inscrever e receber o mesmo pacote por R$ 80.

Como a competição é aberta para todas as idades, as famílias que quiserem participar juntas podem escolher os pacotes para mais de uma pessoa. Todas as opções incluem um adulto, e acompanham uma, duas ou três crianças, sendo a terceira combinação a que atinge o valor mais alto de inscrição (R$ 543,96).

Os clientes Nubank ganham desconto no pagamento da inscrição. Aqueles que têm o serviço ultravioleta pagam 20% a menos, enquanto os demais clientes do banco recebem 10% de desconto. É possível comprar até 4 kits por CPF em ambos os casos.

DISNEY MAGIC RUN

Quando 29 de outubro de 2023

Onde Av. Pedro Álvares Cabral, s/n. - Parque do Ibirapuera - Vila Mariana

Preço A partir de R$ 159,99

Link https://disneymagicrun.ativo.com/