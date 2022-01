Disney está prestes a perder direitos do Ursinho Pooh

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Disney corre o risco de perder o controle de alguns de seus personagens mais queridos, que estão programados para entrar em domínio público neste ano. A história do Ursinho Pooh foi lançada em 1926 e, de acordo com a legislação americana, os direitos autorais expiram 95 anos após primeira publicação. A empresa manterá os direitos dos personagens criados depois, como o Tigrão, que apareceu em 1928. Os personagens foram baseados no filho do produtor Alan Alexander Milne, Christopher Robin, e seus bichos de pelúcia, incluindo Ursinho Pooh, Bisonho, Tigrão, Leitão, Kanga e Roo.

