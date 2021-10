Diretora Denise Saraceni deixa a TV Globo após 43 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A diretora de núcleo Denise Saraceni, 67, deixará a TV Globo no final deste mês, após 43 anos de trabalho na emissora. Ela foi responsável por novelas de sucesso na emissora, como "Da Cor do Pecado" (2004), "Belíssima" (2005) e "Cheias de Charme" (2012)

Segundo a comunicação da TV Globo, a decisão de não renovar o contrato de Saraceni foi tomada em comum acordo e as portas da emissora continuam abertas para trabalhos por obra.

Atualmente, Saraceni se prepara para lançar o longa "Pixinguinha, um homem carinhoso", estrelado por Seu Jorge e Taís Araújo. O filme, que tem estreia prevista para 11 de novembro, vai mostrar a vida e obra do músico, autor da famosa canção "Carinhoso".

Desde 2018, o Grupo Globo adotou um novo modelo de gestão de negócios, o que inclui a reformulação e o enxugamento de seus quadros de profissionais. A mudança vem afetando o casting de artistas da Globo que tem trocado os contratos fixos por obra.

Em junho do passado, a emissora deixou de ter contrato fixo com o humorista Renato Aragão, 85, após 44 anos de parceria. José Loreto, 36, e sua ex-mulher, Débora Nascimento, 35, também não tiveram os seus contratos renovados. A atriz Malu Galli, 48, também não teve o contrato renovado.

Nomes de alto escalão como Antônio Fagundes, 71, que assim como os demais, irá assinar por obra. Ele deve estar presente no remake da novela "Pantana", segundo a Globo.

A emissora também dispensou a atriz Vera Fischer, o ator e roteirista Miguel Falabella e o ator José de Abreu. Além desses, outros atores do primeiro escalão deixaram de ter contrato fixo com a emissora, como Malu Mader, Carolina Ferraz, Malvino Salvador, Bianca Bin e Bruno Gagliasso -este último, que optou por não renovar seu contrato na emissora e assinou com a Netflix no fim do ano passado, mas continua disponível na Globoplay.

Em março do ano passado, o ator Stenio Garcia também afirmou que não integrava mais o casting de atores da Globo, e que foi pego de surpresa com a demissão. O impasse do ator com a Globo já transcorria há alguns meses. Quem também deixou de vez a emissora foi Bruna Marquezine, que vinha cumprindo uma espécie de quarentena.