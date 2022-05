Diogo Nogueira volta às novelas e participa de 'Quanto Mais Vida, Melhor!'

O artista interpretará Zé do Pasto, novo par romântico de Val da Pepita (Suzy Lopes). De acordo com informações confirmadas pela assessoria da Globo, na cena em questão o casal chegará de surpresa numa limusine para o casamento de Deusa (Evelyn Castro) e Odaílson (Thardelly Lima).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.