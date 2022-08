Dilma Rousseff lamenta a morte de Jô Soares, ameaçado por entrevistá-la

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A ex-presidente Dilma Rousseff publicou em seu site oficial uma homenagem a Jô Soares, morto aos 84 anos na madrugada desta sexta-feira (5). "Foi um democrata e era um artista de princípios", escreveu Dilma. "Foi a única voz dentro da Globo disposta a me ouvir naquele momento", acrescentou, numa menção à fase pré-impeachment.

Em entrevista à Folha de S.Paulo em 2015, o humorista, escritor e apresentador se disse contra o afastamento da presidente, a quem convidou para ir ao seu programa ainda naquele ano. Uma semana depois de a conversa ir ao ar, a rua do seu prédio apareceu pichada com a frase "Jô Soares morra". Ele repudiou a ameaça, fez piada sobre o ocorrido, mas a pessoas próximas mostrou-se abatido com o episódio.

Leia a seguir a íntegra do comunicado de Dilma Rousseff:

"É com tristeza que recebo a notícia da passagem de Jô Soares. Escritor notável, humorista brilhante e um entrevistador sensível, Jô foi um artista e intelectual de grande dimensão. Quando eu estava sob intenso ataque da mídia e dos adversários políticos, pouco antes do processo de impeachment, em abril de 2016, ele abriu seu programa para me entrevistar.

"Foi uma conversa respeitosa e muito importante. Jô foi a única voz dentro da Globo disposta a me ouvir

naquele momento. E disso eu não me esqueço. Jô foi um democrata e era um artista de princípios. Lamento profundamente sua morte. O Brasil perde um grande artista e eu, atrevo-me a dizer, perdi um amigo. Meus sentimentos aos familiares, admiradores e fãs deste artista brasileiro de rara sensibilidade."