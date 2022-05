Diana Ross deve se apresentar no Jubileu de Platina da rainha Elizabeth 2ª

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Diana Ross, 78, deve ser a atração principal do show do Jubileu de Platina da rainha Elizabeth 2ª , no dia 4 de junho, segundo o Daily Mail. Ela vai entreter a rainha quando ela encerrar a festa de comemoração dos 70 anos.

Se Ross participar do jubileu, será a primeira apresentação dela no Reino Unido desde 2007, depois de subir ao palco aqui durante a etapa europeia de sua turnê "I Love You".

Segundo o Times, a cantora será uma das atrações principais do evento, que acontecerá em uma enorme plataforma circular no Victoria Memorial. Ela se juntará a nomes como Queen, Duran Duran e Andrea Bocelli, embora a BBC ainda não tenha divulgado a lista completa de atrações.

Em novembro do ano passado, Ross lançou o álbum "Thank You", o primeiro com músicas inéditas depois de 20 anos. "É tudo o que eu sonhei. Do meu coração para o seu. Que você respire vida dessas músicas maravilhosas, obrigada do fundo do meu coração", escreveu Diana nas redes sociais ao divulgar o novo álbum.

O trabalho foi gravado no estúdio que Ross tem em casa. A cantora participou da composição de todas as músicas. Ela colaborou com compositores e produtores premiados, como Jack Antonoff, Troy Miller, Triangle Park, Spike Stent, Prince Charlez, Amy Wadge, Neff-U, Freddie Wexler, Jimmy Napes, Tayla Parx, Fred White e Nathanial Ledgewick.