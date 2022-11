Diagnosticada pela quinta vez com Covid-19, Joelma cancela show

"Pois é, testei positivo pela quinta vez. Inexplicável, não estou nem acreditando nisso", começou contando Joelma em um vídeo publicado nos stories do Instagram. A cantora tratou de tranquilizar os fãs sobre o seu estado de saúde. "Mas eu estou bem, gente. Diferente de todas as outras vezes que tive Covid, eu estou bem tranquila", disse a intérprete "Chamo por Você", "A Lua me Traiu", entre outros sucessos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.