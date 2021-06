Dia do Cinema Nacional: Confira os 10 filmes mais buscados no Google

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No sábado (19,) é comemorado o Dia do Cinema Nacional em homenagem às primeiras imagens em movimento registradas pelo ítalo-brasileiro. Afonso Segreto. Em 1898, ele estava a bordo de um navio e gravou as imagens da chegada à Baía da Guanabara. Mas há quem comemora data em 5 de novembro, dia da primeira exibição cinematográfica no Brasil, em 1896.

O Google Trends revelou quais foram os filmes brasileiros mais buscados, de 2004 a 2021, no Brasil e no exterior. "Tropa de Elite" (2007), de José Padilha, é o longa mais pesquisado na plataforma no país. Enquanto "Cidade de Deus" (2002), dirigido por Fernando Meirelles e Katia Lund, é o mais buscado no exterior.

Entre os dez filmes mais pesquisados no Brasil, "Minha Mãe é uma Peça" (2013), escrito e protagonizado pelo ator Paulo Gustavo, fica em terceiro lugar entre os longas mais pesquisados na plataforma e sequência aparece em sétimo lugar. Seguido de "Bruna Surfistinha" (2011), filme baseado na biografia de Rachel Pacheco.

Lançado há quase 22 anos, o filme "Central do Brasil" (1998), estrelado por Fernanda Montenegro e Vinícius de Oliveira, está em oitavo lugar nas pesquisas feitas pelos brasileiros na plataforma. A interpretação de Fernanda rendeu uma indicação ao Oscar de melhor atriz, que perdeu o prêmio para Gwyneth Paltrow, que protagonizou "Shakespeare Apaixonado" (1998).

Já o longa "O Beijo da Mulher Aranha" (1985), com Sônia Braga e direção de Hector Babenco, ainda está entre os mais buscados no exterior. William Hurt ganhou o Oscar de melhor ator pela atuação no filme.

Filmes nacionais mais buscados por brasileiros:

"Tropa de Elite"

"Minha Mãe É uma Peça"

"Bruna Surfistinha"

"Cidade de Deus"

"Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro"

"2 Filhos de Francisco"

"Minha Mãe É uma Peça 2"

"Central do Brasil"

"Bacurau"

"Carandiru"

Filmes nacionais mais buscados no exterior

"Cidade de Deus"

"Tropa de Elite"

"Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro"

"O Sal da Terra"

"Hoje Eu Quero Voltar Sozinho"

"Bruna Surfistinha"

"Orfeu do Carnaval"

"Carandiru"

"O Beijo da Mulher Aranha"

"Aquarius"